Rupiah Tertekan Harga Minyak Dunia, USD Naik ke Level Rp17.918

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Rabu, bergerak melemah 18 poin atau 0,10 persen.

Kurs rupiah berada di level Rp17.918 per dolar AS (USD) dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.900 per (USD).

Analis Doo Financial Lukman Leong menyatakan rupiah tertekan harga minyak dunia yang kembali naik.

“Rupiah diperkirakan berkonsolidasi dengan potensi melemah terbatas, tertekan oleh harga minyak dunia yang kembali naik,” ucap Lukman, di Jakarta, Rabu.

Mengutip Anadolu, dilaporkan Kementerian Energi Arab Saudi menyatakan sebuah gedung administrasi milik Saudi Aramco di Dhahran, wilayah timur negara tersebut, menjadi sasaran serangan Ansarullah Yaman (Houthi) pada Selasa malam dan memicu kebakaran kecil.

Kementerian tersebut mengatakan tim tanggap darurat telah merespons insiden tersebut dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, serta memastikan tidak ada laporan korban luka maupun korban jiwa.

Kejadian itu menyebabkan harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman November naik sebesar 1,89 dolar AS, atau 2,06 persen, menjadi 93,74 dolar AS per barel di bursa New York Mercantile Exchange, sebagaimana laporan Xinhua.

Adapun minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember naik USD1,93 per barel atau 1,84 persen, menjadi USD106,65 per barel di bursa London ICE Futures Exchange.