Rupiah Terus Anjlok, Prabowo Tanggapi Santai: Rakyat Desa Enggak Pakai Dollar

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menanggapi nilai tukar rupiah terhadap US Dolar yang terus anjlok.

Hal itu dikatakan seusai meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5).

Menurut dia, banyak pihak yang menyebutkan bahwa Indonesia akan keos dan runtuh.

“Sekarang ada yang selalu sebentar-sebentar Indonesia akan collapse, akan keos akan apa rupiah begini dollar begini,” ucap Prabowo.

Dia menyinggung bahwa rakyat desa tak menggunakan dollar sehingga kondisi negara masih tetap aman.

“Orang rakyat di desa enggak pake dollar kok, pangan aman, energi aman, banyak negara panik Indonesia masih oke,” kata dia.

Diketahui, tukar rupiah terhadap dollar AS mencetak rekor paling lemah menyentuh Rp 17.600 pada Jumat (16/5). (mcr4/jpnn)