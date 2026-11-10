Rupiah Terus Menguat Seiring Penundaan Serangan Militer AS Terhadap Iran

jpnn.com - JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Selasa sore bergerak menguat 23 poin atau 0,13 persen.

Mata uang garuda berada di posisi Rp18.062 per dolar AS (USD) dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.085 per USD.

Analis mata uang sekaligus Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuabi menilai penguatan rupiah dipengaruhi laporan penundaan serangan militer AS terhadap Iran.

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Menurut dia, laporan mengatakan Trump berencana menunda serangan militer baru terhadap Iran untuk sementara waktu, meredakan kekhawatiran akan gangguan pasokan yang berkepanjangan di Timur Tengah.

“Trump menyatakan rencananya untuk tetap mempertahankan blokade angkatan laut di Selat Hormuz untuk saat ini,” kata Ibrahim dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Di samping itu, para pejabat Rusia dan Ukraina dijadwalkan bertemu pada hari ini untuk melakukan perundingan selama dua hari yang dimediasi oleh AS pertemuan pertama mereka sejak Februari.

Langkah itu menyusul pernyataan Trump pekan lalu yang mengisyaratkan kemungkinan tercapainya kesepakatan damai yang luas dalam perang yang telah berlangsung selama 4,5 tahun tersebut, yang juga dapat mencakup aspek keamanan Eropa.

Ibrahim menerangkan perhatian pasar hari ini akan tertuju pada angka Inflasi pada Oktober yang akan dirilis nanti malam, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK/CPI) AS yang diperkirakan akan naik dari 3,7 persen menjadi 3,9 persen secara tahunan.