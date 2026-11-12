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RupiahCepat Kucurkan Bantuan Bagi Womenpreneur, Dorong UMKM Perempuan Naik Kelas

RupiahCepat Kucurkan Bantuan Bagi Womenpreneur, Dorong UMKM Perempuan Naik Kelas
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Pemilik Nyambelin asal Malang Soffariati Ummi Rosyidah (kiri) bersama pengunjung saat mewakili komunitas UMKM RupiahCepat dalam Pameran FinExpo BIK OJK 2026 di Bandung, 29 Oktober hingga 1 November 2026 setelah mengikuti rangkaian GROW with RupiahCepat Womenpreneurship Business Bootcamp 2026. Foto dok. RupiahCepat

jpnn.com - RupiahCepat melalui program Womenpreneurship Business Bootcamp 2026 menyalurkan bantuan pengembangan usaha senilai lebih dari Rp30 juta kepada 10 perempuan pelaku usaha atau womenpreneur terpilih.

Program yang merupakan bagian dari inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) GROW with RupiahCepat itu bertujuan meningkatkan kapasitas bisnis sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM perempuan di Indonesia.

Direktur PT Kredit Utama Fintech Indonesia (RupiahCepat) Anna Maria Chosani mengatakan penguatan kapasitas pelaku UMKM perempuan perlu dibarengi dengan dukungan nyata untuk mengembangkan usaha.

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"Melalui program ini kami ingin mendukung womenpreneurs agar semakin percaya diri dalam mengelola dan mengembangkan usahanya," ujar Anna dalam keterangan resminya dikutiip Kamis (12/11).

Dia berharap bantuan pengembangan usaha dan kesempatan memperluas jaringan pasar dapat menjadi modal bagi peserta untuk terus bertumbuh.

"Kami berharap dana bantuan pengembangan usaha serta kesempatan memperluas jaringan pasar dapat menjadi langkah nyata bagi para peserta untuk bertumbuh secara berkelanjutan," tuturnya.

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Womenpreneurship Business Bootcamp 2026 dimulai pada Agustus lalu dan berhasil menarik lebih dari 270 pendaftar dari 24 provinsi di Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 womenpreneur asal 14 provinsi terpilih mengikuti rangkaian pelatihan pada September hingga Oktober 2026.

RupiahCepat mengucurkan bantuan bagi womenpreneur, untuk mendorong UMKM perempuan naiik kelas

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