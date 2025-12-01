RupiahCepat Salurkan Bantuan Ratusan Juta untuk Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Platform Fintech Peer To Peer (P2P) Lending PT Kredit Utama Fintech Indonesia (Aplikasi Rupiah Cepat), menuntaskan rangkaian kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kontribusi utama RupiahCepat berfokus pada tanggung jawab sosial dan perluasan literasi keuangan di berbagai segmen masyarakat.

Komitmen sosial tahunan RupiahCepat dimulai dengan acara CSR Celebration dan Media Gathering pada 9 Oktober 2025 di Gowork Kuningan, Jakarta Selatan.

Dalam acara ini, RupiahCepat menyerahkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp 100 juta kepada Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI).

Donasi ini merupakan wujud nyata kepedulian fintech terhadap inklusi disabilitas. Acara itu dihadiri Direktur RupiahCepat, Anna Maria Chosani, Direktur Eksekutif AFPI, Yasmine Meylia, Ketua Umum PPDI, H. Norman Yulian, Ketua Dewan Pertimbangan PPDI, Drs. Gufroni Sakaril, jajaran pengurus PPDI serta 40 peserta dari PPDI.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan khusus RupiahCepat kepada kalangan disabilitas. Kontribusi ini adalah bentuk nyata perhatian dan support yang sangat berharga bagi PPDI,” ujar Ketua Umum PPDI, H. Norman Yulian, Senin (1/12).

Selain donasi, RupiahCepat menjalankan inisiatif edukasi untuk memperkuat inklusi ekonomi, melalui kegiatan literasi keuangan untuk UMKM Ultra Mikro. Kegiatan itu diikuti lebih dari 50 pelaku UMKM (FnB, Fashion, Art, Kesehatan).

Selain menghadirkan Direktur Utama N. Balandina T. Siburian dan Financial Planner Rista Zwestika, CFP, RupiahCepat juga memberikan dukungan finansial sebesar Rp 10 juta kepada UMKM Terpilih, yaitu "INI TEH SUSU", untuk peningkatan kapasitas usaha.