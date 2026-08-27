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RUPS I League Hasilkan Sejumlah Keputusan

RUPS I League Hasilkan Sejumlah Keputusan
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Acara konferensi pers hasil RUPS I.League yang digelar di kawasan Kuningan, Setiabudi, Rabu (26/8). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Perubahan jajaran komisaris dan direksi di PT Liga Indonesia Baru (LIB) terjadi menjelang musim 2026/27.

Posisi Komisaris Utama I.League bakal diduduki Yunus Nusi menggantikan Zainudin Amali.

Politikus Golkar itu mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama karena kesibukan.

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"Zainudin Amali  mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan. Kemudian, PSSI menunjuk Yunus Nusi sebagai Komisaris Utama," ujar Ferry.

Beberapa poin penting lainnya yang dibahas yakni modal disetor PT Liga Utama Indonesia (operator Championship) meningkat dari Rp 3 miliar menjadi Rp 7,5 miliar.

Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat keberlanjutan (sustainability) penyelenggaraan kompetisi sekaligus membantu klub yang mengalami kesulitan keuangan.

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Dalam RUPS juga dibahas restrukturisasi organisasi berupa perubahan dan penambahan personel.

Posisi komisaris lainnya diisi Glenn Sugita sebagai komisaris klub juara dan Muhammad Lutfi (komisaris independen).

Perubahan jajaran komisaris dan direksi di PT Liga Indonesia Baru (LIB) terjadi menjelang musim 2026/27, Rabu (26/8)

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