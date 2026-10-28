RUPSLB BEI 2026 Restui Demutualisasi dan Pembagian Dividen Rp1,56 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - Pemegang Saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2026 pada Rabu (28/10).

Rapat penting ini dihadiri oleh 88 pemegang saham atau setara 98,88 persen dari jumlah keseluruhan pemilik hak suara.

Dalam RUPSLB tersebut, pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka persiapan demutualisasi bursa efek.

Kebijakan strategis ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang P2SK.

Aturan turunan yang mendasari langkah tersebut adalah POJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek.

Melalui langkah ini, BEI menegaskan komitmen penuh untuk menjaga independensinya.

Proses demutualisasi akan dikawal melalui koordinasi yang efektif bersama OJK serta instansi pemerintah terkait.

Perubahan Anggaran Dasar perseroan tersebut akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan.