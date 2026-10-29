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RUPSLB BEI 2026 Sahkan RKAT 2027 dan Target Transaksi Harian Saham Rp21 Triliun

RUPSLB BEI 2026 Sahkan RKAT 2027 dan Target Transaksi Harian Saham Rp21 Triliun
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Suasana di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemegang Saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Perseroan Tahun Buku 2027 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 2026.

RKAT ini merupakan bagian penting dari fase Fundamental Reinvention dalam Master Plan BEI 2026–2030.

Melalui peta jalan tersebut, BEI menargetkan terwujudnya pasar modal Indonesia yang inovatif, transparan, inklusif, dan terhubung secara global.

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Dalam RKAT 2027, BEI menetapkan sebanyak 51 rencana kerja dengan total anggaran mencapai Rp596,4 miliar.

Alokasi anggaran terbesar dialokasikan untuk penguatan serta optimalisasi aset teknologi informasi perseroan.

Untuk asumsi utama 2027, BEI menetapkan target rata-rata nilai transaksi harian saham sebesar Rp21 triliun.

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Pihak bursa juga membidik pencatatan 905 efek baru yang mencakup saham, EBUS, serta efek lainnya.

Selain itu, BEI menargetkan rata-rata 1,3 juta investor aktif bulanan pada tahun 2027.

Pemegang Saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Perseroan Tahun Buku 2027 dalam RUPSLB 2026.

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