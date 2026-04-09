RUPST 2026, Bank OCBC NISP Tebar Deviden Rp 1,03 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) resmi memutuskan pembagian dividen tunai dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026 yang digelar Kamis (9/4).

Dalam rapat tersebut, perseroan menyepakati pembagian dividen sebesar Rp 45 per saham. Adapun total nilai dividen yang digelontorkan mencapai Rp 1,03 triliun.

Jumlah dividen tersebut diambil dari laba bersih tahun buku 2025 yang tercatat sebesar Rp 5,06 triliun.

Direktur Utama PT Bank OCBC NISP Tbk, Parwati Surjaudaja mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang.

"Kami tetap menjaga keseimbangan antara pembagian dividen dan penguatan permodalan," ujar Parwati di kantor OCBC, Kuningan, Jakarta Selatan.

Parwati menjelaskan, manajemen kini memiliki kewenangan untuk menetapkan jadwal rinci pembagian dividen, mulai dari cum dividen, ex dividen, recording date, hingga tanggal pembayaran.

"Jadwal rinci pendistribusian dividen akan diumumkan lebih lanjut oleh perseroan sesuai ketentuan pasar modal," katanya.

Selain soal dividen, RUPST juga menyetujui Laporan Tahunan 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada direksi dan komisaris.

