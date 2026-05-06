RUPST Tahun Buku 2025, Patra Jasa Catat Kinerja Positif dan Pertumbuhan Pendapatan

jpnn.com, JAKARTA - PT Patra Jasa mencatatkan kinerja bisnis yang solid sepanjang 2025, ditandai dengan pertumbuhan pendapatan yang signifikan.

Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang dilaksanakan di Yudistira Ballroom, Patra Jasa Office Tower, Jakarta pada Senin (4/5).

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Direksi, Komisaris, serta Pemegang Saham.

Berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2025, Patra Jasa membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 17 persen atau mencapai Rp 5,5 triliun, sekaligus melampaui target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebesar 18 persen.

Kinerja ini didukung kontribusi berbagai lini bisnis, khususnya sektor Property Development yang tumbuh signifikan seiring penyelesaian sejumlah proyek strategis.

Pj. VP Corporate Secretary PT Patra Jasa Fadjar Djoko Santoso menyampaikan pencapaian tersebut merupakan hasil dari konsistensi perusahaan dalam mengeksekusi setiap penugasan secara optimal.

“Pertumbuhan yang melampaui target ini menunjukkan setiap unit bisnis memiliki daya tahan dan kemampuan untuk terus berkembang di tengah dinamika industri. Kami juga tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan biaya agar sejalan dengan pertumbuhan pendapatan,” ujar Fadjar.

Keberhasilan dalam menjaga kinerja keuangan yang sehat menjadi fondasi penting bagi perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis ke depan.