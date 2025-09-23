menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Internet » Rural ICT Camp 2025 Segera Digelar, Ini Daftar Agendanya

Rural ICT Camp 2025 Segera Digelar, Ini Daftar Agendanya

Rural ICT Camp 2025 Segera Digelar, Ini Daftar Agendanya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Media Gathering penyelenggaraan Rural ICT Camp 2025 di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Common Room Networks Foundation (Common Room) kembali menyelenggarakan forum untuk mengatasi kesenjangan digital di wilayah pedesaan dan terpencil di Indonesia, Rural ICT Camp.

Forum bertajuk Rural ICT Camp 2025 tersebut akan berlangsung pada 23 -26 September 2025 di Wisma Hijau, Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

Sejak pertama kali diadakan pada 2020, Rural ICT Camp telah menjadi ruang pertemuan tahunan yang strategis.

Baca Juga:

Forum mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pegiat internet komunitas, organisasi masyarakat sipil, peneliti/akademisi, pemangku kebijakan, hingga masyarakat umum, untuk berkolaborasi mencari solusi atas tantangan akses digital.

Tahun ini, Rural ICT Camp 2025 mengusung tema sentral 'Internet Komunitas & Akses yang Bermakna'.

Direktur Common Room, Gustaff H. Iskandar menjelaskan tema tersebut bagian dari tindak lanjut Konsultasi Nasional Untuk Internet Komunitas yang Bermakna tahun lalu.

Baca Juga:

Harapannya, tema ini dapat merefleksikan kebutuhan akan konektivitas yang tidak hanya tersedia, tetapi juga relevan dan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.

"Sebelumnya, diselenggarakan oleh ICT Watch & jaringan kolaborasi Rembuk Nusa di Jakarta pada 19 November 2024,” kata Gustaff di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Mengatasi kesenjangan digital, Rural ICT Camp 2025 menghadirkan inovasi AI dan IoT untuk masyarakat pedesaan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI