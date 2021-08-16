Rusdi Masse Kirim Surat Mundur ke NasDem, Diduga Bergabung ke PSI
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari fraksi NasDem Rusdi Masse Mappasessu mengajukan surat permohonan sebagai kader parpol dengan moto restorasi Indonesia itu.
Kabar Rusdi Masse mengajukan surat mundur ini terkonfirmasi oleh Bendum NasDem Ahmad Sahroni melalui layanan pesan, Kamis (22/1).
"Bener surat sudah di DPP NasDem, tetapi saya belum liat langsung," kata Sahroni, Kamis.
Eks pimpinan Komisi III DPR RI itu mengatakan posisi Rusdi Masse tak bisa disebut sudah tak di NasDem ketika mengajukan surat pengunduran diri.
"Nah, mekanisme itu DPP (NasDem, red) yang punya keputusan," ujar Sahroni.
Namun, dia tak bisa menjawab ketika ditanya wartawan soal kemungkinan Rusdi Masse merapat ke PSI setelah mundur dari NasDem.
"Dugaaan saya demikian," katanya.
Diketahui, Rusdi Masse baru ditunjuk NasDem sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Sahroni pada September 2025.
Bendum NasDem Ahmad Sahroni menyebut rekannya separtai Rusdi Masse diduga bergabung ke PSI setelah mundur dari partai besutan Surya Paloh.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- PSI Gelar Karpet Merah Berlogo Gajah Jika Rusdi Masse Bergabung
- Peringati Isra Mikraj, PSI Banten Bersama Ulama & Santri Gelar Istighosah di Pandeglang
- Berambisi Jadikan Jateng Kandang Gajah, Kaesang PSI Dianggap Tidak Realistis
- PSI Desak Penyidik Segera Tahan Roy Suryo Cs demi Kepastian Hukum dan Ketertiban Umum
- Kejagung Serahkan Rp 6,6 T ke Negara, Sahroni: Semakin Menyala!
- NasDem: Pemulihan Pascabencana Jangan Sampai Terjadi Pecah Belah