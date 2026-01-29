Rusdi Masse Resmi Loncat dari NasDem ke PSI, Raja Juli: Beliau Jokowi-nya Sulsel

jpnn.com, MAKASSAR - Eks Wakil Ketua Komisi III dari fraksi NasDem Rusdi Masse Mappasessu resmi menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah diumumkan dalam Rakernas parpol berlogo gajah di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (29/1).

Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni mengatakan menerima Rusdi Masse sebagai langkah strategis partainya memperkuat posisi menyambut Pemilu 2029.

Terlebih lagi, kata Menhut RI itu, Rusdi Masse selama ini dikenal mirip Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dari sisi prinsip bekerja.

“Bang Rusdi itu tokoh yang luar biasa, kami lihat beliau ini saya kira Jokowi-nya Sulawesi Selatan, tipikalnya tidak banyak bicara, tetapi banyak bekerja,” ujar Raja Juli usai pembukaan Rakernas PSI, di Makassar, Kamis (29/1).

Toh, kata dia, gaya kepemimpinan Rusdi Masse yang fokus pada kerja nyata sejalan dengan semangat PSI, sehingga bisa memperkuat posisi partai.

“Energi positif itu yang insyaallah tidak hanya bermanfaat bagi Sulsel, tetapi juga untuk Indonesia,” kata Raja Juli.

Terkait posisi Rusdi Masse di internal partai, dia menegaskan PSI akan memberikan tempat yang strategis dan terhormat.

“Oleh karena itu Pak RSM akan ditempatkan pada struktur yang paling baik, terhormat di DPP PSI,” kata eks Wakil Kepala Otorita IKN itu.