Rusia Gelar Forum Ekonomi Minggu Depan, Prabowo Jadi Tamu Utama

jpnn.com, MOSKOW - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menjadi tamu utama dalam ajang Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 yang dijadwalkan digelar di Vladivostok, Rusia, pada 1-4 September mendatang.

Konfirmasi terkait hal tersebut disampaikan langsung oleh penasihat kebijakan luar negeri Kremlin Yury Ushakov pada Jumat (28/8).

"Pada kesempatan kali ini, Presiden Indonesia Bapak Subianto akan menjadi tamu utama dalam Eastern Economic Forum ke-11," ujarnya kepada para wartawan.

Ia mengungkapkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo di sela-sela forum ekonomi tersebut pada 3 September mendatang.

Ushakov menambahkan bahwa sesi pleno EEF juga akan dihadiri oleh Perdana Menteri Mongolia Nyam-Osoryn Uchral, Wakil Presiden Myanmar Nyo Saw, serta Wakil Perdana Menteri China Ding Xuexiang. (ant/dil/jpnn)



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