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Rusia Gelar Forum Ekonomi Minggu Depan, Prabowo Jadi Tamu Utama

Rusia Gelar Forum Ekonomi Minggu Depan, Prabowo Jadi Tamu Utama
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Tangkapan layar - Presiden Prabowo Subianto duduk diapit Presiden ke-7 RI Joko Widodo di sebelah kanan dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sebelah kirinya disela-sela rangkaian hiburan usai upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026). (ANTARA/YouTube Sekretariat Presiden/Fathur Rochman)

jpnn.com, MOSKOW - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menjadi tamu utama dalam ajang Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 yang dijadwalkan digelar di Vladivostok, Rusia, pada 1-4 September mendatang. 

Konfirmasi terkait hal tersebut disampaikan langsung oleh penasihat kebijakan luar negeri Kremlin Yury Ushakov pada Jumat (28/8). 

"Pada kesempatan kali ini, Presiden Indonesia Bapak Subianto akan menjadi tamu utama dalam Eastern Economic Forum ke-11," ujarnya kepada para wartawan.

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Ia mengungkapkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo di sela-sela forum ekonomi tersebut pada 3 September mendatang.  

Ushakov menambahkan bahwa sesi pleno EEF juga akan dihadiri oleh Perdana Menteri Mongolia Nyam-Osoryn Uchral, Wakil Presiden Myanmar Nyo Saw, serta Wakil Perdana Menteri China Ding Xuexiang. (ant/dil/jpnn)

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Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menjadi tamu utama dalam ajang Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Rusia


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber ANTARA
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