Rusia Gelar Forum Ekonomi Minggu Depan, Prabowo Jadi Tamu Utama
jpnn.com, MOSKOW - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menjadi tamu utama dalam ajang Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 yang dijadwalkan digelar di Vladivostok, Rusia, pada 1-4 September mendatang.
Konfirmasi terkait hal tersebut disampaikan langsung oleh penasihat kebijakan luar negeri Kremlin Yury Ushakov pada Jumat (28/8).
"Pada kesempatan kali ini, Presiden Indonesia Bapak Subianto akan menjadi tamu utama dalam Eastern Economic Forum ke-11," ujarnya kepada para wartawan.
Ia mengungkapkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo di sela-sela forum ekonomi tersebut pada 3 September mendatang.
Ushakov menambahkan bahwa sesi pleno EEF juga akan dihadiri oleh Perdana Menteri Mongolia Nyam-Osoryn Uchral, Wakil Presiden Myanmar Nyo Saw, serta Wakil Perdana Menteri China Ding Xuexiang. (ant/dil/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menjadi tamu utama dalam ajang Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Rusia
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gelar Tasyakuran dan Sedekah Bumi, Masyarakat Petirtaan Jolotundo Doakan Prabowo
- Istilah Jas Hijau ala Prabowo di Muktamar NU
- Lebih 150 CCTV Terpasang di Arena Muktamar NU
- 5 Berita Terpopuler: Kecewa, Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Bakal Lambat, Prabowo Diminta Terapkan Sila Kelima Pancasila
- La Hua
- Buka Muktamar ke-35 NU, Prabowo: Ini Kehormatan Besar Bagi Saya