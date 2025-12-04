menu
Rusia Heboh, Ratusan Mobil Porsche Mendadak Mati Total

Ilustrasi mobil Porsche yang diangkut mobil towing. Dok: Bareskrim Polri

jpnn.com - Ratusan pemilik Porsche di berbagai kota Rusia mendadak tak bisa menghidupkan mobil mereka pada Senin, 1 Desember.

Kendaraan mewah asal Jerman itu berubah menjadi tidak bisa bergerak tanpa tanda-tanda kerusakan fisik yang jelas.

Penyebab utama insiden diduga berasal dari gangguan pada Vehicle Tracking System (VTS), sistem pelacakan bawaan Porsche yang terpasang pada semua model sejak 2013.

Dalam kondisi normal, VTS berfungsi melacak lokasi kendaraan.

Namun, jika sistem kehilangan sinyal satelit, fitur keamanan akan mengaktifkan immobilizer.

Hal itu membuat mesin otomatis terkunci dan tidak dapat dinyalakan.

“Semua model dan semua jenis mesin terdampak. Bengkel menerima gelombang keluhan yang hampir sama dari banyak pemilik,” ujar Direktur Layanan Rolf Group, Yulia Trushkova.

Gangguan Massal, Penyebab Masih Misterius

