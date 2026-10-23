Rusia, Iran hingga Ukraina Dukung Jakarta Vision, Indonesia Dorong Resolusi Ekonomi Kreatif PBB
jpnn.com, JAKARTA - Sebuah lagu bisa menghidupi musisinya. Desain bisa mengangkat usaha kecil menjadi merek yang dikenal luas.
Sementara ide seorang kreator muda di depan layar komputer bisa berkembang menjadi produk digital yang menembus pasar global.
Namun, kreativitas saja tidak cukup. Para pelaku ekonomi kreatif membutuhkan akses pasar, pembiayaan, teknologi, dan perlindungan kekayaan intelektual agar karya mereka bisa tumbuh menjadi sumber penghidupan.
Persoalan inilah yang ingin didorong Indonesia ke panggung dunia melalui Jakarta Vision on Creative Economy.
Dokumen yang disepakati dalam pertemuan tingkat menteri World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 di Jakarta itu akan dibawa ke New York untuk diperjuangkan menjadi resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan kesepakatan tersebut menjadi langkah untuk memperkuat posisi ekonomi kreatif dalam agenda pembangunan global.
“Kita telah mencapai kesepakatan atas sebuah dokumen bersama, yaitu Jakarta Vision on Creative Economy. Dokumen ini akan dibawa ke New York untuk disampaikan dalam forum PBB dan diperjuangkan menjadi Resolusi PBB. Ini adalah kontribusi Indonesia dalam mendorong penguatan ekonomi kreatif di tingkat global,” kata Teuku Riefky di Jakarta, Kamis (22/10).
Kesepakatan ini melibatkan perwakilan dari 38 negara di antaranya Rusia, Ukraina, Malaysia, Jordan, Australia hingga Iran.
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan kesepakatan tersebut menjadi langkah untuk memperkuat posisi ekonomi kreatif dalam agenda global
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