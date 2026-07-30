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Rusia Luncurkan Serangan Rudal Balistik ke Ukraina, Ledakan Terdengar di Kiev & Kota Lainnya

Rusia Luncurkan Serangan Rudal Balistik ke Ukraina, Ledakan Terdengar di Kiev & Kota Lainnya
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Ilustrasi rudal balistik. Ilustrator: Meta AI

jpnn.com - ISTANBUL - Rusia melancarkan gelombang serangan rudal balistik ke Ukraina, Kamis pagi waktu setempat.

Ledakan pun dilaporkan terdengar di Kiev, ibu kota Ukraina, dan sejumlah kota lainnya.

Wali Kota Kiev Vitali Klitschko melalui media sosial Telegram, menyebut ibu kota Ukraina terkena serangan rudal balistik.

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Serangan lanjutan berpotensi masih akan terjadi.

"Tetaplah di tempat aman!" kata Klitschko.

Dia menambahkan bahwa kebakaran terjadi di Distrik Sviatoshynskyi akibat puing-puing dari rudal yang berhasil dicegat.

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Klitschko juga melaporkan terjadinya kebakaran di Distrik Obolonskyi, tetapi bukan di daerah tempat tinggal warga.

Laporan kantor berita RIA Novosti menyebut ledakan terdengar di Kiev, Poltava, dan Kryvyi Rih di tengah peringatan serangan udara yang berlangsung.

Rusia meluncurkan serangan rudal balistik ke Ukraina. Ledakan terdengar di Kiev dan beberapa kota lainnya di Ukraina.

Sumber ANTARA
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