jpnn.com, BOGOR - Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Rusli Prihatevy mengajak generasi muda untuk lebih aktif mempelajari sejarah perjuangan bangsa serta meneladani nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut dia, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga nasionalisme, persatuan, dan kesatuan bangsa, sekaligus meneruskan perjuangan para pahlawan melalui karya nyata dan kontribusi positif.

"Anak-anak muda sebagai penerus bangsa harus lebih aktif mengenal sejarah dan mengetahui bagaimana perjuangan para pahlawan dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan. Jangan sampai kita melupakan jasa-jasa mereka," kata Rusli di sela melakukan ziarah nasional dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Dreded, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/11), dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2026.

Baca Juga: Rusli Prihatevy Ajak TNI Perkuat Kerja Sama Menjelang Pilkada Bogor

Dia menambahkan perjuangan pada masa sekarang dapat diwujudkan melalui pendidikan, pencapaian prestasi, menjaga persatuan, serta memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara.

Rusli berharap peringatan Hari Pahlawan 2026 dapat memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat untuk melanjutkan cita-cita para pahlawan melalui pengabdian dan pembangunan.

"Semangat kepahlawanan perlu diwujudkan dalam berbagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik guna mendorong kemajuan Kota Bogor," ujarnya.

Baca Juga: Ketua DPRD Bogor Soroti Pentingnya Sinergi dalam Perlindungan Anak

Dalam kegiatan tersebut, Rusli bersama Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin menaburkan bunga di makam pahlawan nasional asal Bogor, Kapten Tubagus (TB) Muslihat, yang gugur pada 25 Desember 1945 saat mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Ziarah dilanjutkan dengan tabur bunga di sejumlah makam pahlawan lainnya sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa serta pengorbanan para pejuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.