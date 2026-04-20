Rustini Muhaimin Bakar Semangat Anak PRSMP Surabaya, Semuanya Berhak Masa Depan Cerah

jpnn.com, SURABAYA - Pembina DPP Perempuan Bangsa Rustini Muhaimin Iskandar mengunjungi UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (PRSMP) Surabaya, Minggu (19/4).

Kedatangan istri dari Muhaimin Iskandar itu bertujuan untuk berdialog sekaligus memberikan suntikan semangat serta dukungan moral kepada anak-anak binaan di lembaga tersebut.

Dalam arahannya, Rustini menegaskan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, memiliki nilai dan kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang gemilang.

Dia meminta anak-anak binaan untuk tidak merasa rendah diri atau terbelenggu dengan apa yang sudah terjadi di belakang.

“Setiap dari kalian adalah pribadi yang berharga. Masa lalu, seberat apa pun, tidak menentukan masa depan kalian,” tegas Rustini di lokasi acara.

Perempuan yang dikenal aktif dalam kegiatan sosial ini memberikan pesan menyentuh agar para anak binaan bisa bangkit dan berani bermimpi kembali.

“Kalian punya kesempatan yang sama untuk bangkit, berubah, dan meraih cita-cita,” lanjutnya.

Rustini juga mengingatkan agar momentum selama berada di masa pembinaan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperbaiki diri dan membangun disiplin.