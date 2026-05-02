Rustini Muhaimin Pimpin Aksi Hijau di Ranupani, Tekankan Peran Perempuan Jaga Bumi

jpnn.com, JAKARTA - Pembina DPP Perempuan Bangsa Rustini Muhaimin menunjukkan komitmen nyata dalam pelestarian lingkungan dengan memimpin langsung aksi "Hijau Perempuan Bangsa" di kawasan wisata Ranupani dan Ranu Regulo, Lumajang, Sabtu (2/5).

Kegiatan yang menggandeng Tera Volunteer serta ratusan kader Perempuan Bangsa ini meliputi aksi bersih-bersih kawasan wisata dan penanaman pohon di area Ranu Regulo.

Gerakan ini menekankan pentingnya peran aktif perempuan dalam menjaga kelestarian alam.

Rustini Muhaimin menyampaikan rasa syukurnya atas terselenggaranya kegiatan di kawasan yang menjadi salah satu paru-paru Pulau Jawa tersebut.

"Aksi hari ini adalah simbol kepedulian kita terhadap kelestarian alam, khususnya di kawasan wisata Ranupani dan Ranu Regulo. Ini langkah nyata untuk mengurangi dampak perubahan iklim sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah kaki Gunung Semeru," ujar Rustini di lokasi kegiatan.

Istri dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ini menegaskan bahwa menjaga lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan kolektif.

Dia ingin Ranupani dan Regulo tetap hijau agar memberi manfaat bagi generasi mendatang.

"Siapapun yang ke sini, tolong dijaga betul lingkungannya. Jangan buang sampah sembarangan karena Ranupani dan Regulo ini bukan tempat sampah. Mari kita jaga bersama agar ekosistem di sini tetap asri," tegasnya.