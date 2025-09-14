menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Rustini Muhaimin: Tanpa Kaderisasi yang Kuat, Partai Akan Kehilangan Arah

Rustini Muhaimin: Tanpa Kaderisasi yang Kuat, Partai Akan Kehilangan Arah

Rustini Muhaimin: Tanpa Kaderisasi yang Kuat, Partai Akan Kehilangan Arah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Dewan Pembina DPP Perempuan Bangsa, Rustini Muhaimin secara resmi membuka Pendidikan Kader Badan Partai (Dikbar) Perempuan Bangsa Sulawesi Tenggara yang digelar di Kota Bau-Bau. Foto: dok DPP Perempuan Bangsa

jpnn.com, BAUBAU - Ketua Dewan Pembina DPP Perempuan Bangsa, Rustini Muhaimin secara resmi membuka Pendidikan Kader Badan Partai (Dikbar) Perempuan Bangsa Sulawesi Tenggara yang digelar di Kota Bau-Bau.

Rustini menyatakan pentingnya kaderisasi dalam kehidupan partai politik.

“Tanpa kaderisasi yang kuat, partai akan kehilangan arah, semangat perjuangan, dan regenerasi kepemimpinan. Pendidikan kader bukan hanya milik kaum laki-laki, perempuan juga harus terlibat aktif dan setara,” kata Rustini dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Minggu (14/9).

Baca Juga:

Rustini menekankan keterlibatan perempuan dalam politik bukan sekadar pelengkap, melainkan penentu arah masa depan bangsa dan partai.

“Banyak keberhasilan partai yang tak lepas dari kerja-kerja senyap dan nyata kaum perempuan. Ketika perempuan diberi ruang dan kesempatan, mereka tidak hanya mampu bersaing, tetapi bisa memimpin dan menjadi pelopor perubahan," lanjutnya.

Dia menambahkan jika perempuan menjauh dari politik, hak-haknya perempuan akan terus diabaikan.

Baca Juga:

Oleh karena itu, perempuan harus hadir dalam ruang-ruang pengambilan keputusan.

“Hanya perempuan yang paling tahu kebutuhan dan persoalan perempuan,” tegas Rustini.

Ketua Dewan Pembina DPP Perempuan Bangsa, Rustini Muhaimin secara resmi membuka Pendidikan Kader Badan Partai (Dikbar) Perempuan Bangsa Sulawesi Tenggara

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI