Rustini Muhaimin Tekankan Pentingnya Literasi dan Numerasi Sejak Dini bagi Siswa Gunungkidul

jpnn.com, JAKARTA - Founder Jendela Dunia Kita (JDK), Rustini Muhaimin menyapa siswa-siswi MI YAPPI Balong, Gunungkidul, dalam kegiatan gerakan Ayo Membaca.

Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya menanamkan budaya literasi dan numerasi sejak usia dini sebagai bekal menghadapi masa depan.

“Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersama hadir dalam gerakan ‘Ayo Membaca’ di MI YAPPI Balong. Ini bukan sekadar kegiatan membaca, tetapi investasi masa depan anak-anak Indonesia,” kata Rustini di aula MI YAPPI Balong, Gunungkidul, Kamis (28/5).

Menurutnya, literasi harus menjadi kebiasaan yang dibangun sejak kecil. Anak-anak yang dekat dengan buku dinilai akan lebih berani bermimpi, mampu berpikir kritis, serta memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan zaman.

“Saya percaya bahwa literasi harus ditanamkan sejak dini. Anak yang dekat dengan buku akan lebih berani bermimpi, berpikir kritis, dan percaya diri menghadapi masa depan,” katanya.

Dia juga menyoroti tantangan literasi dan numerasi anak Indonesia yang masih perlu terus ditingkatkan. Karena itu, budaya membaca tidak boleh hanya hidup di lingkungan sekolah, tetapi juga harus tumbuh di rumah dan masyarakat.

“Hari ini tantangan kita nyata. Tingkat literasi dan numerasi anak Indonesia masih perlu terus ditingkatkan. Karena itu, budaya membaca tidak boleh berhenti di sekolah saja, tetapi juga harus hidup di rumah dan lingkungan sekitar,” lanjutnya.

Selain literasi membaca, Rustini menekankan pentingnya kemampuan numerasi bagi anak-anak. Kemampuan berhitung, memahami logika, dan memecahkan masalah dinilai menjadi bekal penting di era modern yang penuh perubahan.