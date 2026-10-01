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Rutan Muntok Bekali WBP Keahlian Pemulasaran Jenazah, Ada Sertifikat untuk Peserta

Rutan Muntok Bekali WBP Keahlian Pemulasaran Jenazah, Ada Sertifikat untuk Peserta
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Pelatihan pemulsaran jenazah yang dilakukan Rutan Kelas IIB Muntok, Bangka Barat. Foto: source for JPNN.

jpnn.com, MUNTOK - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Muntok, Bangka Barat, membekali warga binaan pemasyarakatan (WBP) dengan keterampilan pemulasaran jenazah.

Pelatihan tersebut mencakup tata cara memandikan, mengkafani, hingga menyalatkan jenazah sesuai tuntunan syariat Islam.

Program ini menggandeng Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bangka Barat sebagai instruktur.

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Kepala Rutan Kelas IIB Muntok Ferly mengatakan pelatihan tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi WBP ketika kembali ke tengah masyarakat.

"Peserta yang dinyatakan lulus nantinya akan menerima sertifikat sebagai bukti keahlian. Semoga kegiatan ini dapat menjadi bekal mereka setelah bebas dan kembali ke masyarakat nantinya," kata Ferly dalam keterangannya, Kamis (1/10).

Menurut dia, kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengisi waktu selama menjalani masa pembinaan.

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Program itu diharapkan menjadi bagian dari proses pembentukan keterampilan yang memiliki manfaat nyata setelah para WBP bebas.

"Bahwa esensi pemasyarakatan adalah memberikan dampak nyata dan positif bagi masyarakat luas," ujarnya.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Muntok, Bangka Barat, membekali warga binaan pemasyarakatan (WBP) dengan keterampilan pemulasaran jenazah.

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