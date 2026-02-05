Rute Baru Transjakarta Blok M-Bandara Soetta Dipersiapkan untuk Mudik

menu
Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza (tengah) saat konferensi pers di halte Bundaran HI, pada Kamis (5/2). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza mengatakan bahwa rute baru Transjakarta Blok M-Bandara Soekarno Hatta mendapat animo sangat tinggi dari masyarakat.

Menurut dia, ada dua rute baru yang sangat diminati masyarakat, yakni Bogor-Blok M dan Blok M Soekarno-Hatta.

“Jadi, kalau kita lihat respons dan animo masyarakat tinggi sekali,” ucap Welfizon di Halte Bundaran HI, pada Kamis (5/2).

Untuk itu, PT TransJakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mempersiapkan pembukaan rute itu dengan sebaik mungkin.

Salah satunya yang mesti dipersiapkan dengan matang adalah halte yang berada baik di wilayah DKI Jakarta maupun Banten.

“Kami harus prepare harus persiapkan dengan sebaik-baiknya termasuk juga belajar dari beberapa rute sebelumnya,” kata dia.

PT TransJakarta pun tengah berkoordinasi dengan wilayah penyangga sehingga fasilitas haltenya bisa benar-benar cukup memadai.

Adapun, rute tersebut dipersiapkan agar bisa banyak digunakan saat orang akan mudik menuju Bandara Soetta itu.

