Ruth Sahanaya Cetak Vinyl Album Merindu Edisi Terbatas

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi legendaris Ruth Sahanaya akan meluncurkan EP atau mini album terbaru yang berjudul Merindu.

Selain format digital, mini album tersebut bakal tersedia dalam bentuk piringan hitam alias vinyl.

"Album EP Merindu akan kami cetak dalam vinyl. Format fisik khusus ini dirancang menggunakan sistem penomoran seri mulai dari nomor 1 hingga 100," kata Jeffry Waworuntu, suami sekaligus manajer Ruth Sahanaya di kawasan SCBD, Jakarta pada Selasa (1/9).

Ruth Sahanaya terus membuktikan diri sebagai salah satu penyanyi legendaris yang tetap produktif berkarya. Dalam memperingati bulan lahirnya, dia kini merilis mini album atau EP terbaru yang bertajuk Merindu.

Setelah kurang lebih 8 tahun tidak merilis album solo, EP ini menjadi babak baru dalam perjalanan musik Ruth Sahanaya. Sebab, dia menghadirkan eksplorasi genre yang lebih segar tanpa meninggalkan kekuatan vokalnya yang telah menjadi ciri khas sepanjang kariernya.

"Di umurku yang sudah 60, ini (album Merindu) sangat berarti buat aku. Album ini tetap dengan karakter aku, tetapi juga kekinian," ungkap Ruth Sahanaya.

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Penyanyi yang karib disapa Mama Uthe itu menyuguhkan 6 lagu dalam mini album Merindu.

Mini album terdiri dari 2 single yang telah dirilis sebelumnya yakni Sebaris Lirik Cinta dan Pelangi, serta 4 lagu baru yang akan didengarkan publik untuk pertama kalinya.