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RUU Pemilu Diharap Hadirkan Efektivitas Pemerintahan & Antisipasi Suara Terbuang

RUU Pemilu Diharap Hadirkan Efektivitas Pemerintahan & Antisipasi Suara Terbuang
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Wamendagri Bima Arya. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebutkan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu harus bisa menyeimbangkan antara efektivitas pemerintahan dan pelaksanaan demokrasi.

Hal demikian dikatakan dia menyikapi kabar partai akan menyoroti isu suara terbuang dalam pembahasan RUU Pemilu.

"Ya, penting untuk mengantisipasi suara yang terbuang, tetapi di sisi lain, pemerintahan, kan, juga harus efektif. Koalisi juga harus efektif, ya," ujar Bima di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9).

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Termasuk, kata dia, hasil pemilu ke depan harus menghadirkan mekanisme pengawasan dari partai terhadap pemerintahan terpimpin.

"Harus ada mekanisme yang membuat pemerintahan, eh, membangun sistem checks and balances," ujar Bima.

Dia menyebutkan Kemendagri mendengar berbagai isu dibahas partai seperti ambang batas presiden dan parlemen.

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"Tentu ini, kan, masih dalam tataran informal. Dalam tataran pertemuan-pertemuan, komunikasi-komunikasi informal," ujar Bima.

Mantan Wali Kota Bogor itu menyebut pemerintah saat ini menyiapkan substansi RUU Pemilu sembari menunggu agenda resmi pembahasan RUU Pemilu oleh partai di DPR.

Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyebutkan pemerintah menunggu agenda resmi dari DPR untuk membahas RUU Pemilu.

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