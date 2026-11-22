jpnn.com, JAKARTA - DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang melalui Rapat Paripurna, Kamis (19/11).

Pengesahan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat instrumen hukum negara untuk memulihkan aset hasil kejahatan sekaligus meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sekretaris Eksekutif Garuda Institute Alexander Waas, S.H., M.M., menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR RI yang telah menuntaskan pembahasan RUU Perampasan Aset hingga menjadi undang-undang (UU).

Baca Juga: ICW Laporkan Puan dan Habiburokhman ke MKD Terkait Pengesahan RUU Perampasan Aset

Menurutnya, pengesahan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem penegakan hukum, terutama penindakan kejahatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi dan merugikan keuangan negara serta masyarakat.

“Pengesahan UU Perampasan Aset merupakan langkah progresif. Negara tidak boleh hanya berhenti menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga harus memiliki kemampuan memulihkan, mengambil kembali, dan mengembalikan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan,” kata Alexander Waas dalam keterangannya, Minggu (22/11).

Dia menjelaskan UU Perampasan Aset mencakup penanganan aset yang berkaitan dengan berbagai tindak pidana, antara lain korupsi, terorisme dan pendanaan terorisme, narkotika dan psikotropika, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, penyelundupan manusia, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.

Alexander menilai orientasi pemberantasan kejahatan, khususnya korupsi, tidak cukup hanya mengandalkan penindakan terhadap pelaku, tetapi harus diikuti dengan pemulihan kerugian, serta pengembalian aset.

"Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan terhadap hak-hak masyarakat seperti pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sehingga merampas kembali aset hasil kejahatan merupakan bagian dari keadilan,” ujarnya.