jpnn.com, JAKARTA - RUU Perampasan Aset bakal mengatur dua mekanisme pengambilan harta pelaku kejahatan, yakni melalui tindak pidana atau conviction based dan tanpa putusan atau nonconviction based.

Hal demikian seperti disampaikan Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

"Undang-undang ini mengatur mengenai dua hal. Pertama, tindak pidana. Yang kedua non-tindak pidana, non-conviction based," kata Soedeson, Kamis.

Diketahui, DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi aturan negara dalam rapat paripurna Kamis ini.

Soedeson menuturkan melalui mekanisme perampasan aset terkait tindak pidana korupsi, negara bisa mengambil harta pelaku, termasuk bukan berasal dari hasil tindak pidana.

Terutama, jika hasil korupsi yang dirampas belum mencukupi untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

Selain itu, lanjut Soedeson, perampasan aset bisa dilakukan terhadap perkara yang pelakunya tidak dapat diadili karena meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen.

"Dalam kondisi itu, perkaranya tidak dapat disidangkan, tetapi hasil tindak pidananya itu dapat dirampas untuk kepentingan negara," kata dia.