jpnn.com - JAKARTA - DPR RI mengesahkan RUU Tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi UU dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Ketua DPR Puan Maharani memimpin rapat pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi UU, didampingi empat Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Sari Yuliati, dan Saan Mustopa.

"Hari ini kami dapat mengikuti rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas konstitusional," kata Puan membuka rapat, Kamis.

Puan menyebut sebanyak 254 anggota parlemen hadir fisik dalam rapat paripurna seperti catatan Sekretariat Jenderal DPR RI.

"Dengan demikian, kuorum telah tercapai," ujarnya.

Cucu Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu kemudian menyatakan rapat paripurna pada Kamis ini dimulai dan terbuka untuk umum.

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"Perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna," kata Puan.

Dia lantas mempersilakan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman untuk membacakan hasil pembahasan RUU Perampasan Aset saat berada di Tingkat I.