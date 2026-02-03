Ruzan & Vita Siapkan Video Klip Rayuanmu untuk Hari Kasih Sayang

jpnn.com, YOGYAKARTA - Duo Ruzan & Vita terus melanjutkan perjalanan setelah merilis album Pesta Rock n Roll (20th Anniversary of Love and Happiness) tahun lalu.

Album debut pasangan suami istri yang menjadi medium perayaan 20 tahun asmara itu menawarkan warna vokal pop dan jazz dari Vita yang diimbangi dengan permainan gitar Ruzan yang lebih blues, sehingga lagu-lagu nyaman dinikmati setiap saat.

Tidak berhenti di situ, Ruzan & Vita aktif memperdengarkan album tersebut melalui berbagai gigs, festival, radio visit, dan tur promo ke beberapa kota.

Kini Ruzan & Vita kembali dengan meluncurkan video klip untuk lagu Rayuanmu yang sekaligus menjadi salah satu single dari album Pesta Rock n Roll.

Lagu yang dimulai dengan intro petikan gitar Ruzan Fikra itu berisi ungkapan dan ajakan cinta yang romantis melalui alunan blues yang lebih pop dan easy listening. Musik blues yang dihadirkan dalam lagu itu membawa suasana berbeda, bukan distorsi keras tetapi alunan lembut yang mengiringi kisah percintaan keduanya.

Rayuanmu menceritakan perasaaan Vita saat menjadi seorang gadis remaja yang dimabuk cinta.

“Aku merasa sangat bahagia setiap pulang kencan dengan Ruzan di masa SMA, karena bagi Ruzan, aku tuh kayak bidadari kecilnya,” ungkap Vita tentang lirik yang dia tulis.

Cinta tersebut ternyata tidak lekang oleh usia, karena Vita tetap menjadi bidadari kecil bagi Ruzan hingga 20 tahun kemudian.