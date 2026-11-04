Ryano Panjaitan Desak Dugaan Penyadapan terhadap Presiden Prabowo Diusut Tuntas

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Muhammad Ryano Panjaitan mengecam dugaan penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Ia meminta aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara transparan dan menyeluruh untuk memastikan kebenaran informasi serta menjaga stabilitas pemerintahan.

Ryano menilai, apabila dugaan penyadapan itu terbukti, tindakan tersebut merupakan persoalan serius yang menyangkut keamanan negara, penegakan hukum, serta kewibawaan lembaga kepresidenan.

“Tidak boleh ada ruang bagi siapa pun yang menyalahgunakan kewenangan dan merusak kepercayaan terhadap institusi negara. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Ryano dalam keterangannya.

Menurut dia, setiap pejabat negara memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, dugaan penyalahgunaan jabatan, terlebih jika berkaitan dengan keamanan informasi kepala negara, perlu ditangani secara serius.

Ryano mengatakan, institusi negara seharusnya menjaga kehormatan, keamanan, dan kewibawaan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Ia menilai, tindakan yang bertentangan dengan prinsip tersebut, apabila terbukti, berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan.