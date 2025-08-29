Ryans Rayel Perkenalkan Hip Dut Lewat Lagu Posesif Bukan Toxic

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Ryans Rayel resmi memperkenalkan single terbarunya berjudul 'Posesif bukan Toxic'.

Menurut dia, lagu tersebut tidak sekadar sebagai hiburan, tetapi membawa pesan semangat dan inspirasi bagi pendengarnya.

Pada single perdananya ini, Ryans Rayel memilih genre musik unik, yakni hipdut.

"Hip Dut itu perpaduan musik hip hop dengan dangdut," kata Ryan, di HW Ambyar Mall Artha Gading, Jakarta Utara, Kamis (28/8).

Proses kreatif Hip Dut lahir dari kolaborasi dengan Yogi RPH, sosok yang dikenal piawai menciptakan lagu-lagu populer.

Ryans berharap sentuhan Yogi dapat memperkuat kualitas musiknya sekaligus memberi warna baru dalam industri dangdut Indonesia.

Tak hanya sisi musik, konsep visual juga mendapat perhatian serius. Video klip Hip Dut digarap sutradara Ronyrom dengan sentuhan Korean looks.

Dalam video tersebut, Ryans tampil percaya diri bersama 12 penari profesional untuk menyajikan nuansa segar.