menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Ryans Rayel Perkenalkan Hip Dut Lewat Lagu Posesif Bukan Toxic

Ryans Rayel Perkenalkan Hip Dut Lewat Lagu Posesif Bukan Toxic

Ryans Rayel Perkenalkan Hip Dut Lewat Lagu Posesif Bukan Toxic
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penyanyi Ryans Rayel. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Ryans Rayel resmi memperkenalkan single terbarunya berjudul 'Posesif bukan Toxic'.

Menurut dia, lagu tersebut tidak sekadar sebagai hiburan, tetapi membawa pesan semangat dan inspirasi bagi pendengarnya.

Pada single perdananya ini, Ryans Rayel memilih genre musik unik, yakni hipdut.

Baca Juga:

"Hip Dut itu perpaduan musik hip hop dengan dangdut," kata Ryan, di HW Ambyar Mall Artha Gading, Jakarta Utara, Kamis (28/8).

Proses kreatif Hip Dut lahir dari kolaborasi dengan Yogi RPH, sosok yang dikenal piawai menciptakan lagu-lagu populer.

Ryans berharap sentuhan Yogi dapat memperkuat kualitas musiknya sekaligus memberi warna baru dalam industri dangdut Indonesia.

Baca Juga:

Tak hanya sisi musik, konsep visual juga mendapat perhatian serius. Video klip Hip Dut digarap sutradara Ronyrom dengan sentuhan Korean looks.

Dalam video tersebut, Ryans tampil percaya diri bersama 12 penari profesional untuk menyajikan nuansa segar.

Ryans Rayel rilis single Hip Dut berjudul Posesif bukan Toxic hadirkan dangdut modern yang menginspirasi lintas generasi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI