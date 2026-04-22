Ryans Rayel Ungkap Cerita di Balik Lagu Lagi Pengen
Penyanyi Ryans Rayel. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi muda Ryans Rayel kembali meramaikan industri musik dengan merilis lagu keduanya yang berjudul Lagi Pengen.

Mengusung genre hipdut modern, Lagi Pengen menghadirkan nuansa segar dengan sentuhan musik yang kekinian.

Ryans Rayel mengatakan, lagu keduanya itu menceritakan tentang dinamika sebuah hubungan, salah satu pasangan kerap diliputi rasa cemburu dan emosi.

Hal itu dipicu oleh kesibukan pasangan dalam pekerjaan, sehingga komunikasi menjadi kurang terjaga dan menimbulkan kesalahpahaman.

Lewat lagu terbarunya itu, Ryans Rayel ingin menyampaikan pesan sederhana, tetapi penting, yakni pentingnya menjaga komunikasi dalam hubungan.

Memberi kabar, sekecil apa pun situasinya, dinilai bisa menjadi kunci agar hubungan tetap harmonis dan terhindar dari konflik yang tidak perlu.

Ryans Rayel menuturkan, lagu Lagi Pengen sangat dekat dengan kehidupan banyak orang.

"Lagu ini sangat relate dengan kehidupan banyak orang, termasuk pengalaman yang sering kita temui sehari-hari," ungkap Ryans Rayel, Rabu (22/4).

