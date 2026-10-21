Saadiah Uluputty Geram! Bekas Karhutla Jangan Dijadikan Kebun Sawit demi Cuan
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty mengingatkan bahaya alih fungsi lahan bekas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi perkebunan kelapa sawit.
Menurut Saadiah, lahan bekas karhutla harus dipulihkan, bukan langsung dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi.
“Setelah kebakaran hutan dan lahan, prioritas utama harus pemulihan ekosistem, bukan mengubah lahan terbakar menjadi perkebunan kelapa sawit,” kata Saadiah dalam keterangan resminya, Rabu (21/10).
Politikus Fraksi PKS itu menilai pemulihan lahan perlu berorientasi pada perbaikan fungsi ekologis hutan, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pemeliharaan tata air.
Dia mengingatkan, alih fungsi lahan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dapat memperbesar risiko kerusakan ekosistem.
“Jangan melihat lahan bekas kebakaran semata-mata dari nilai ekonominya. Alih fungsi menjadi sawit berisiko mengorbankan ekosistem demi keuntungan jangka pendek,” ujarnya.
Saadiah juga meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan lahan pascakarhutla.
Status kawasan, kelengkapan izin, dan ketentuan perlindungan lingkungan harus menjadi perhatian utama.
Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty mengingatkan bahaya alih fungsi lahan bekas karhutla.
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