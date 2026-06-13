Saat BBM Terus Naik, BYD M6 DM Tawarkan Solusi Baru
jpnn.com - BYD Motor Indonesia resmi mengumumkan harga BYD M6 Dual Mode (DM) untuk pasar nasional.
MPV berteknologi elektrifikasi tersebut dipasarkan mulai Rp 298 juta.
Kehadiran BYD M6 DM menjadi alternatif baru bagi konsumen yang menginginkan kendaraan keluarga dengan biaya operasional lebih efisien di tengah meningkatnya biaya mobilitas
Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao mengatakan BYD melihat kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan yang lebih hemat dan fleksibel makin besar.
"Kami melihat kebutuhan akan solusi mobilitas yang dapat membantu masyarakat mengurangi ketergantungan terhadap fluktuasi harga bahan bakar."
"Karena itu kami menghadirkan BYD M6 DM dengan harga yang semakin terjangkau, bahkan mulai dari Rp 298 juta agar lebih banyak masyarakat dapat merasakan manfaat teknologi Dual Mode," jelasnya.
BYD mengeklaim teknologi DM mampu menghadirkan efisiensi biaya perawatan hingga sekitar 30 persen dibanding kendaraan konvensional di segmen yang sama berdasarkan simulasi penggunaan selama tiga tahun.
BYD M6 DM tersedia dalam lima varian. Tipe Standard dibanderol Rp 298 juta, Dynamic Rp 318 juta, Advanced Rp 360 juta, Superior Rp 380 juta, dan Superior Captain Rp 390 juta.
BYD Motor Indonesia resmi mengumumkan harga BYD M6 Dual Mode (DM) untuk pasar nasional.
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