Saat Bobotoh Sedang Euforia, Pelatih Persib Bojan Hodak Menyampaikan Instruksi
jpnn.com - BANDUNG – Di tengah euforia bobotoh menyiapkan pesta Persib juara Super League 2025/2026 yang sudah di depan mata, Bojan Hodak menyampaikan instruksi kepada para pemainnya.
Pelatih Persib Bandung itu meminta anak asuhnya tetap fokus menghadapi Persijap Jepara pada laga pemungkas Super League 2025/2026 dan tidak memikirkan euforia maupun perayaan setelah pertandingan.
Bojan mengatakan seluruh pemain Persib saat ini hanya memusatkan perhatian untuk menjalani pertandingan demi meraih hasil maksimal pada laga terakhir musim ini.
"Saya tidak peduli apa pun setelah ini, misalnya ada perayaan apa atau apa yang terjadi di setelah pertandingan. Nanti kita (Persib) hanya fokus buat pertandingan di sana," katanya di Bandung, Jumat (22/5).
Pelatih asal Kroasia itu menegaskan setiap pertandingan memiliki arti penting bagi perjalanan tim sepanjang musim sehingga seluruh fokus tetap diarahkan pada laga terakhir.
"Kita tahu bahwa setiap pertandingan juga penting. Akhirnya kita siapkan setiap pertandingan untuk fokus tiga poin," ujarnya.
Bojan menegaskan Persib tetap harus memberikan perhatian penuh terhadap kekuatan lawan, meski saat ini berada di jalur positif dalam perebutan gelar juara.
“Kita (Persib) tahu bagaimana passion Jepara, mereka adalah tim yang bagus, mereka adalah tim yang kuat,” katanya.
