Saat Dialog Lintas Agama, Kiai Marsudi Ingatkan Masyarakat Jaga Kerukunan

jpnn.com, JAKARTA - Para pimpinan majelis agama, pemuka, dan tokoh lintas agama menyepakati pernyataan sikap bersama bertema "Merawat Kerukunan, Meneguhkan Kedaulatan Bangsa".

Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam Dialog Lintas Agama yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dalam dialog tersebut Kiai Marsudi mengungkapkan bahwa khusus di lingkungan umat Islam saja terdapat 87 ormas yang berbeda, mulai dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Al-Washliyah, Persis, PUI, hingga ormas-ormas lainnya.

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Perbedaan-perbedaan pandangan yang awalnya beragam ini, lanjutnya, dilebur melalui semangat li-ta'arafu (saling mengenal) hingga akhirnya disepakati menjadi aturan dan undang-undang bersama yang dipegang teguh oleh seluruh elemen bangsa, dari tingkat RT, RW, hingga pemerintahan pusat.

"Ajaran agama kita masing-masing sudah mengajarkan model kehidupan sosial sampai ke kenegaraan. Untungnya di Indonesia kita punya organisasi yang beragam. Kalau ini kumpul, walau awalnya seperti sendok dan gelas yang bergesekan, hasilnya adalah kopi kebangsaan yang nikmat," tegasnya.

Dia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpancing untuk mencari-cari masalah, sebab dalam tatanan hidup bermasyarakat, gesekan sekecil apa pun pasti ada, namun yang terpenting adalah bagaimana mengelolanya secara bersama-sama.

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Kiai Marsudi mengajak seluruh umat beragama di Indonesia untuk senantiasa menjaga kesejukan dan ketertiban dengan meneladani sejarah kepemimpinan yang bijak dalam merawat kerukunan nasional.

Dia menyinggung bagaimana ajaran agama tidak hanya membimbing umat dalam memilih pemimpin, tetapi juga memberikan teladan mengenai etika kepemimpinan, termasuk bagaimana seorang pemimpin bersikap lapang dada.