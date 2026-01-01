Saat Klub Lain Berhenti, Persija Jakarta Justru Terus Bergerak
jpnn.com - Pergantian tahun umumnya dimanfaatkan klub untuk memberi jeda bagi para pemain. Namun, kondisi tersebut tak terjadi di tubuh Persija Jakarta.
Macan Kemayoran justru memilih terus bekerja tanpa mengenal libur demi menjaga ritme kompetisi.
Selepas menundukkan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada 29 Desember 2025, Persija langsung mengalihkan fokus ke laga berikutnya menghadapi Persijap Jepara.
Menurut jadwal, duel Persija vs Persijap akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (3/1/2025).
Persija Tetap Latihan di Momen Tahun Baru
Padatnya jadwal menjadi alasan utama tim pelatih meniadakan waktu istirahat, termasuk pada tanggal merah 1 Januari 2026.
Dengan jarak pertandingan yang hanya terpaut lima hari, mengambil libur dinilai berisiko mengganggu kesiapan tim.
Pola serupa sebelumnya juga diterapkan saat perayaan Natal, ketika skuad tetap menjalani program latihan normal.
"Dalam sepak bola profesional, tidak ada istilah libur khusus. Baik Natal maupun Tahun Baru, tim tetap harus bekerja."
