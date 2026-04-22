Olahraga » Liga Inggris » Saat Langkah Manchester City Kian Pasti, Arsenal Mulai Terseret Tekanan

Saat Langkah Manchester City Kian Pasti, Arsenal Mulai Terseret Tekanan

Duel Manchester City (jersei biru langit) vs Arsenal (jersei merah). Foto: REUTERS/Scott Heppell.

jpnn.com - Manchester City mulai memainkan tekanan nyata dalam perebutan gelar Premier League musim 2025/26.

Sinyal itu terlihat jelas setelah Man City menaklukkan Arsenal dengan skor 2-1 pada Minggu (19/4/2026).

Hasil tersebut membuat persaingan di puncak klasemen kembali terbuka.

Meski belum menggeser posisi Arsenal, kondisi justru lebih menguntungkan bagi tim asuhan Pep Guardiola.

The Citizens kini mengoleksi 67 poin dari 32 pertandingan, hanya terpaut tiga angka dari Arsenal yang sudah memainkan satu laga lebih banyak.

Situasi ini membuat peluang City terbuka lebar. Mereka masih memiliki satu pertandingan tunda melawan Burnley yang akan digelar Kamis (23/4/2026) dini hari WIB.

Jika mampu meraih kemenangan, City dipastikan akan melompati Arsenal berkat keunggulan selisih gol.

Pertandingan kontra Burnley pun berubah menjadi laga krusial.

Tekanan Manchester City kian terasa. Arsenal kini menghadapi fase paling menentukan dalam perburuan gelar musim ini.

BERITA TERKAIT
