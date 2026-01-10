Saat Megawati dan Prananda Berikan Penghargaan ke 6 Kader Pelopor PDIP di Rakernas

jpnn.com, JAKARTA - Dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I, PDI Perjuangan menganugerahkan penghargaan kehormatan "Leit Star" kepada enam tokoh senior partai yang dinilai sebagai "Kader Pelopor". Acara berlangsung di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1).

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri secara langsung mengalungkan medali kepada keenam penerima penghargaan. Kemudian, putranya yang juga Ketua DPP Bidang Ekonomi Kreatif, M. Prananda Prabowo, bersama jajaran pengurus pusat lain menyematkan pin khusus.

Keheningan dalam acara tersebut pecah oleh tepuk tangan meriah dari ribuan kader yang memadati stadion. Keenam tokoh yang mendapat penghargaan adalah Ketua DPD NTB Rachmat Hidayat, Ketua DPP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning Proletariyati, mantan Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo, Ketua DPD DKI Jakarta Adi Wijaya, Ketua Bidang Kehormatan DPP Komarudin Watubun, dan Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra.

Dalam pidatonya, Megawati menyampaikan ucapan terima kasih khusus kepada para kader penerima penghargaan. "Saya mengucapkan terima kasih kepada para kader yang diberi medali. Diceritakannya ada orang yang ikut berjuang dengannya di masa susah," ujarnya.

Rangkaian HUT ke-53 dan Rakernas I PDIP mengusung tema "Satyam Eva Jayate" yang berarti "Kebenaran akan Menang". Subtema acara adalah "Di Sanalah Aku Berdiri, Untuk Selama-lamanya", yang dikutip dari lirik lagu Indonesia Raya.

Rakernas yang berlangsung hingga 12 Januari 2026 ini merupakan tindak lanjut dari Kongres VI PDIP dan dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus partai dari tingkat pusat hingga daerah. (tan/jpnn)