Saat Peringatan Hari Jadi Ke-81, Jawa Tengah Bertabur Infrastruktur

jpnn.com, SEMARANG - Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pembangunan infrastruktur selama beberapa tahun terakhir menjadi modal penting dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

Sebab, infrastruktur jalan misalnya, mampu menghubungkan manusia, menggerakkan ekonomi, dan membuka peluang baru. Tak ayal, ratusan kilometer jalan diperbaiki, deretan embung dibangun, puluhan irigasi dibangun, puluhan jembatan diperbaiki.

Hal ini tak lain dan tak bukan untuk menurunkan biaya logistik, meningkatkan daya saing ekonomi, mempercepat pemerataan pembangunan.

Tujuan itu bukan isapan jempol belaka. Menyongsong Hari Ulang Tahun ke-81 Provinsi Jawa Tengah, berbagai capaian pembangunan infrastruktur telah dirasakan oleh masyarakat. Di antaranya kemantapan jalan, jembatan, hingga embung dan saluran irigasi.

Capaian pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan terus menjadi perhatian bersama.

Pada akhir 2025, sepanjang 2.293,96 kilometer jalan provinsi berstatus mantap atau 94,01% dari total panjang jalan provinsi yaitu 2.440,12 kilometer. Sementara 22.733,45 meter jembatan dalam kondisi mantap atau 85,43%.

Dua contoh paket preservasi atau pemeliharaan jalan pada semester II-2025 adalah ruas jalan Parakan (Temanggung)—Patean (Kendal) dan ruas Jalan Wonosobo—Dieng (Banjarnegara).

Keduanya dikerjakan pada periode Juli-Desember 2025 dan diresmikan pada 2026. Keduanya merupakan ruas jalan penghubung antardaerah yang mendukung aktivitas perekonomian dan pariwisata.