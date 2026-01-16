Saat Persib Bandung Memimpin, Matricardi Ambil Jeda dengan Cara Berbeda

jpnn.com - Bek Persib Bandung Patricio Matricardi memilih menikmati sisi kehidupan yang jarang tersentuh selama kompetisi berjalan.

Memasuki masa jeda setelah putaran pertama BRI Super League, pemain yang akrab disapa Pato itu memanfaatkan libur singkat untuk benar-benar kembali ke perannya sebagai kepala keluarga.

Di tengah suasana hati yang positif seusai Persib menutup paruh musim sebagai pemuncak klasemen, Matricardi mengaku kebahagiaannya terasa berlipat.

Quality Time Bersama Keluarga Jadi Prioritas

Pemain asal Argentina itu bisa meluangkan waktu tanpa distraksi sepak bola, sesuatu yang sulit dilakukan saat kalender pertandingan begitu padat.

"Selama libur ini, saya benar-benar memprioritaskan keluarga."

"Saya melakukan hal-hal sederhana yang biasanya tidak sempat, seperti mengantar anak ke sekolah, sarapan bersama istri, hingga berjalan-jalan," ucap Matricardi.

Jeda Kompetisi Penting untuk Memulihkan Fisik dan Mental

Padatnya jadwal Super League yang beriringan dengan AFC Champions League Two membuat kebugaran fisik dan mental pemain kerap terkuras.

Situasi tersebut turut dirasakan Matricardi, yang menilai jeda kompetisi menjadi momen penting untuk memulihkan diri sebelum kembali ke ritme tinggi.