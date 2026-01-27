menu
Saat Persija Jakarta Datang, Shayne Pattynama Langsung Mencari Jawaban ke Sosok Ini
Shayne Pattynama saat diperkenalkan sebagai pemain baru Persija Jakarta. Foto: Persija.

jpnn.com - Shayne Pattynama resmi memulai babak baru dalam kariernya bersama Persija Jakarta.

Macan Kemayoran mengikat full back Timnas Indonesia itu dengan kontrak berdurasi 2,5 tahun.

Sebelum gabung Persija, Shayne lebih dahulu mencari gambaran dengan menghubungi rekan-rekannya di tim nasional.

Baca Juga:

Nama pertama yang dihubungi Shayne ialah Jordi Amat, sosok yang dia nilai cukup memahami situasi klub dan atmosfer sepak bola Indonesia.

Komunikasi tersebut menjadi langkah awal sebelum Shayne mantap menerima pinangan Persija.

"Yang pertama ialah Jordi Amat. Saya punya hubungan yang sangat baik dengannya. Saya langsung menghubunginya, menceritakan situasinya, dan bertanya bagaimana kondisi di sini."

Baca Juga:

"Sebelum berbicara dengan Persija, saya bahkan sudah membahas hal ini dengannya di Timnas. Dia hanya mengatakan hal-hal positif," ucap mantan pemain Buriram United itu.

Setelah mendapat gambaran dari Jordi Amat, Shayne pun mantap melangkah.

Tak langsung menerima tawaran Persija Jakarta, Shayne Pattynama menghubungi sosok ini terlebih dahulu.

