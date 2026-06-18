menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Saat Portugal Menyerang, Cristiano Ronaldo Menghalangi Jalan Bruno Fernandes

Piala Dunia 2026

Saat Portugal Menyerang, Cristiano Ronaldo Menghalangi Jalan Bruno Fernandes

Saat Portugal Menyerang, Cristiano Ronaldo Menghalangi Jalan Bruno Fernandes
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gelandang serang Portugal Bruno Fernandes (kanan, bawah) dan penyerang Portugal Cristiano Ronaldo (kiri) tampak sama-sama kecewa setelah salah satu peluang timnya dalam laga melawan Kongo di Grup K Piala Dunia 2026 terbuang. Foto: Ronaldo Schemidt/AFP

jpnn.com - HOUSTON - Portugal gagal memetik kemenangan dari Kongo pada matchday 1 Grup K Piala Dunia 2026.

Setelah 2 x 45 menit, ditambah dua kali hydration break, dan tambahan waktu, laga di Houston Stadium, Houston, Kamis (18/6) dini hari WIB itu berkesudahan 1-1.

Portugal, khususnya Cristiano Ronaldo pun menjadi sorotan.

Baca Juga:

Datang ke Piala Dunia 2026 menyandang status sebagai salah satu unggulan, Portugal malah repot di laga pertama.

Legenda Prancis yang kini menjadi analis, Thierry Henry pun mengungkap salah satu penyebab kegagalan Portugal menundukkan Kongo.

"Satu hal yang penting. Tim perlu mencetak gol. Bukan Anda yang perlu mencetak gol," kata Henry di FOX yang dilansir Sport Bible.

Baca Juga:

Henry menilai Ronaldo kali ini keliru menempatkan diri di lapangan.

"Saat Portugal menguasai bola, menyerang. Dia berada di posisi ini (salah) beberapa kali. Karena dia ingin mencetak gol, dia malah menghalangi jalan Bruno Fernandes. Dia menghalangi umpan balik. Anda (penonton) bisa melihat itu. Anda bisa melihat reaksi Bruno Fernandes di belakang," ujarnya.

Cristiano Ronaldo menjadi sorotan setelah Portugal gagal menang dari Kongo pada laga Grup K Piala Dunia 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI