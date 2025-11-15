Saat Rival Berbenah, Ducati Tetap Perkasa, Pengakuan Jujur Bagnaia Soal Kehebatan Marquez
jpnn.com - Francesco Bagnaia menilai kekuatan Ducati belum luntur meski dirinya belum tampil konsisten sepanjang MotoGP 2025.
Menjelang MotoGP Valencia 2025, Bagnaia menyebut performa Marquez sepanjang musim menjadi bukti bahwa Desmosedici GP25 masih memiliki keunggulan teknis dibanding rival.
Kekuatan Ducati Belum Luntur
Pecco -sapaan Bagnaia- menegaskan bahwa hasil yang dia dapatkan tahun ini bukan cerminan kemampuan motor Ducati.
Pembalap asal Italia itu menyoroti bagaimana Marquez mampu mengunci gelar lebih cepat berkat minimnya kesalahan saat memaksimalkan potensi Desmosedici.
"Saya kesulitan musim ini, itu jelas. Namun, Marc (Marquez, red) membuktikan betapa kuatnya motor ini," ucap Pecco dilansir Crash.
Tekanan Konsesi dan Keyakinan Ducati
Bagnaia juga menanggapi aturan konsesi 2025 yang memberi pabrikan lain lebih banyak ruang pengembangan.
Meski demikian, dia yakin Ducati masih dapat mempertahankan daya saing di tengah perubahan regulasi.
"Tim lain memanfaatkan jatah tes dan wildcard untuk mengejar ketertinggalan, dan itu sangat terlihat."
elang MotoGP Valencia 2025, Francesco Bagnaia menegaskan Ducati GP25 tetap unggul meski dirinya inkonsisten dan Marquez absen di akhir musim
