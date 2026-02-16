menu
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Saat Sedang Terdesak, Persib Bandung Mendapat Kabar Baik

Starter Persib Bandung saat bertandang ke kandang Ratchaburi FC pada leg pertama 16 Besar ACL Two. Foto: persib

jpnn.com - Kabar segar menghampiri Persib Bandung.

Gelandang serang Beckham Putra Nugraha menyatakan kesiapannya tampil saat Maung Bandung menjamu Ratchaburi FC pada leg kedua 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2).

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Ratchaburi FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (18/2/2026).

Nama Beckham sebelumnya absen pada pertemuan pertama di Thailand.

Kini, kehadirannya kembali membuka opsi tambahan bagi tim pelatih untuk menyusun skema agresif demi mengejar defisit tiga gol.

Sejak akhir pekan lalu, pemain bernomor punggung 7 itu sudah kembali menyatu dalam sesi latihan tim tanpa kendala.

"Alhamdulillah kondisi sudah pulih. Saya juga sudah ikut latihan penuh."

"Semoga di pertandingan selanjutnya saya bisa memberikan impact untuk tim," tegas Beckham.

