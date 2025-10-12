Saat Sejumlah Pemain Timnas Indonesia Marah ke Wasit, Lihat yang Dilakukan Jay Idzes
jpnn.com - Emosi sejumlah pemain Timnas Indonesia sempat memanas saat melawan Irak pada lanjutan Grup B putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Minggu (12/10/2025) dini hari WIB.
Kekalahan 0-1 dari Irak bukan hanya memupus harapan menuju Piala Dunia 2026, tetapi juga meninggalkan rasa kecewa mendalam akibat sejumlah keputusan wasit yang dianggap merugikan.
Pada menit-menit akhir pertandingan, ketegangan sempat terjadi.
Pertandingan Memanas
Pemain Indonesia melayangkan protes keras kepada wasit karena menilai Zaid Tahseen melakukan pelanggaran terhadap Kevin Diks di kotak terlarang.
Namun, wasit Ma Ning asal China tidak memberikan hadiah penalti kepada Indonesia. Akan tetapi, di tengah situasi panas itu, sosok Jay Idzes justru tampil berbeda.
Sang kapten Timnas Indonesia berdiri tegak di antara rekan-rekannya, mencoba menenangkan situasi agar tidak berujung pada tindakan berlebihan.
"Saya selalu memberikan rasa hormat. Saya memastikan semua orang menjauh dari wasit dan mencoba berbicara dengan tenang, meski beberapa keputusan tidak berpihak kepada kami," ujar Idzes seusai laga.
Mimpi ke Piala Dunia 2026 Kandas di Jeddah
Meski kecewa berat dengan hasil akhir, pemain Sassuolo itu tetap menegaskan kebanggaannya terhadap perjuangan tim.
