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Saat Terima Penghargaan, Bupati Siak Afni Malah Berteriak Lantang Lagi

Saat Terima Penghargaan, Bupati Siak Afni Malah Berteriak Lantang Lagi
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Bupati Siak Afni Z menerima penghargaan UHC 2026. Foto: Humas Pemkab Siak

jpnn.com - JAKARTA – Saat menerima penghargaan pencapaian cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage) atau UHC 2026, Bupati Siak Afni Zulkifli menyuarakan lagi kondisi fiskal daerah.

Bupati Siak Afni menerima penghargaan lantaran persentase kepesertaan BPJS Kesehatan di daerah yang dipimpinnya mencapai 98, 47% dan persentase keaktifan 82, 72%.

Penghargaan ini diserahkan Sekdaprov Riau Syahrial Abdi seusai Upacara peringatan Hari Kesehatan, Kamis, 12 November 2026 di halaman Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru.

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Bupati Siak Afni Z menyuarakan aspirasi daerah saat menerima penghargaan UHC 2026. Foto: Humas Pemkab Siak

Bupati bergelar doktor itu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan langsung berbagai catatan kritis dampak tantangan fiskal tahun 2027, khususnya di bidang kesehatan.

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Karena berdasarkan Surat Edaran Gubernur Riau 2091/400.7/DINKES/2026, mulai tahun depan terjadi perubahan proporsi iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemda.

Dimana nilai budget sharing yang tadinya Pemprov Riau 55% dan Pemkab Siak 45%, mulai 1 Januari 2027 terjadi perubahan menjadi Pemprov Riau 40% dan Pemkab Siak 60%.

Saat menerima penghargaan pencapaian Universal Health Coverage atau UHC 2026, Bupati Siak Afni Zulkifli menyuarakan lagi kondisi fiskal daerah.

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