Saat Timnas Indonesia Pesta Juara, Calvin Verdonk Malah Harus Angkat Koper

jpnn.com - Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 akhirnya menjadi milik Timnas Indonesia. Namun, tidak semua pemain bisa ikut menikmati euforia kemenangan tersebut.

Calvin Verdonk menjadi salah satu pemain yang harus meninggalkan Jakarta lebih cepat. Saat rekan-rekannya masih merayakan kesuksesan bersama suporter, bek berusia 29 tahun itu sudah bersiap kembali ke Prancis.

Verdonk harus segera bergabung dengan klubnya, LOSC Lille. Padatnya jadwal pertandingan membuat pemain kelahiran Belanda tersebut tidak memiliki banyak waktu untuk beristirahat setelah tampil dalam final kontra Tailan.

"Saya rasa mungkin mereka sudah menyiapkan sesuatu di hotel, saya tidak tahu," ujar Verdonk.

Ia pun sudah menyadari bahwa kesempatan untuk ikut merayakan gelar bersama skuad Garuda sangat terbatas.

"Saya harus bermain lagi pada hari Sabtu, lalu hari Selasa," katanya.

"Saya harus memulihkan diri dan pulang ke rumah besok (hari ini)," lanjutnya.

LOSC Lille memang sudah ditunggu dua pertandingan penting. Mereka akan menghadapi Le Havre pada lanjutan Ligue 1, 10 Oktober 2026.