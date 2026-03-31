Saat yang Lain Berganti, Rizky Ridho Tetap Berdiri di Jantung Pertahanan Timnas Indonesia

jpnn.com - Timnas Indonesia harus puas finis sebagai runner up pada ajang FIFA Series 2026.

Meski gagal menjadi juara, performa Skuad Garuda sepanjang turnamen tetap mendapat sorotan positif.

Indonesia mengawali kiprahnya dengan meyakinkan setelah membungkam Saint Kitts and Nevis dengan skor telak 4-0.

Namun, Timnas Indonesia harus mengakui ketangguhan Bulgaria di partai puncak FIFA Series 2026.

Skuad Garuda kalah dengan skor tipis 0-1 melawam tim berjuluk The Lions tersebut.

Gol semata wayang dalam laga tersebut lahir dari titik penalti yang dieksekusi Marin Petkov.

Di balik hasil tersebut, ada satu pemain yang tampil menonjol sepanjang turnamen, yakni Rizky Ridho.

Bek milik Persija Jakarta itu menunjukkan konsistensi tinggi di lini belakang.